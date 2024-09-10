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ФБР подсчитало убытки от криптовалютных преступлений в 2023 году

ФБР зарегистрировало рост убытков от криптовалютных преступлений в США
Экономика

В 2023 году убытки от мошенничества с криптовалютой в США и за рубежом составили 5,6 миллиарда долларов, согласно отчету Федерального бюро расследований, сообщает РИА Новости.

ФБР зарегистрировало рост убытков от криптовалютных преступлений в США
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Наиболее часто регистрируемым видом преступлений, связанных с криптовалютой, являются инвестиционные. Центр жалоб на интернет-преступность ФБР зарегистрировал около 69,5 тысячи жалоб, из которых 10% касались криптовалюты.

Хотя количество жалоб, связанных с криптовалютой, составило около 10% от общего числа жалоб на финансовое мошенничество, связанные с этим убытки составили почти 50% от общего объема потерь.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Федера́льное бюро́ рассле́дований (ФБР; англ. Federal Bureau of Investigation, FBI) — федеральное правоохранительное агентство и, одновременно, орган внутренней разведки и контрразведки, орган антитеррористической деятельности Соединенных Штатов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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