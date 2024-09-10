На вес золота: в Европе наблюдается рост цен на один продукт

В ЕС наблюдается рекордная стоимость сливочного масла

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость сливочного масла в Евросоюзе достигла рекордных 8,1 тысячи евро за тонну, что связано с опасениями дефицита продукции из-за сокращения производства и постоянного роста спроса. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на экспертов.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Согласно данным Европейской энергетической биржи (EEX), цена октябрьских фьючерсов на масло по итогам торгов в понедельник достигла исторического максимума. В сравнении с началом года, стоимость масла увеличилась в 1,5 раза.

Отметим, что Европа является одним из крупнейших регионов по потреблению сливочного масла.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.



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