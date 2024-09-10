Независимый финансовый аналитик Андрей Верников в интервью для "Рамблера" рассказал о своих ожиданиях касательно предстоящего заседания Центробанка, на котором будет обсуждаться ключевая ставка. Он отметил, что вероятность того, что ставка останется на уровне 18% или увеличится до 19%, равна, и составляет 50 на 50.
По словам специалиста, в последние семь недель инфляция начала замедляться, а одна из недель даже была дефляционной. Однако август сложно считать показательным месяцем для экономики. Причина заключается не только в сезонном снижении цен на овощи и фрукты, но и в низкой деловой активности в этом периоде.
Верников подчеркнул, что в августе предприниматели обычно находятся в отпусках, и только в сентябре, по его мнению, после возвращения к работе, они начинают поднимать цены на свою продукцию. Он также добавил, что в Центробанке, вероятно, понимают эту ситуацию, и вопрос о снижении ставки сейчас даже не рассматривается.
Ключевая ставка Банка России (англ
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?