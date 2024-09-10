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Как изменится ключевая ставка ЦБ? Эксперт озвучил неожиданный сценарий

Финансовый аналитик спрогнозировал решение ЦБ по ключевой ставке
1:07
Экономика

Независимый финансовый аналитик Андрей Верников в интервью для "Рамблера" рассказал о своих ожиданиях касательно предстоящего заседания Центробанка, на котором будет обсуждаться ключевая ставка. Он отметил, что вероятность того, что ставка останется на уровне 18% или увеличится до 19%, равна, и составляет 50 на 50.

Финансовый аналитик спрогнозировал решение ЦБ по ключевой ставке
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

По словам специалиста, в последние семь недель инфляция начала замедляться, а одна из недель даже была дефляционной. Однако август сложно считать показательным месяцем для экономики. Причина заключается не только в сезонном снижении цен на овощи и фрукты, но и в низкой деловой активности в этом периоде.

Верников подчеркнул, что в августе предприниматели обычно находятся в отпусках, и только в сентябре, по его мнению, после возвращения к работе, они начинают поднимать цены на свою продукцию. Он также добавил, что в Центробанке, вероятно, понимают эту ситуацию, и вопрос о снижении ставки сейчас даже не рассматривается.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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