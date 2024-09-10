Цены на бензин продолжают снижаться

Бензин подешевел на российской бирже

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во вторник цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 2-3%, продолжив падение, начавшееся в понедельник, сообщает Прайм.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Цена на Аи-92 упала на 2,14%, достигнув 60 447 рублей за тонну, а Аи-95 подешевел на 2,89%, до 69 297 рублей. Летом бензин, в основном, дорожал, но после введения запрета на экспорт с 1 августа рост замедлился и началось плавное снижение. Тем не менее, на прошлой неделе цена на Аи-92 выросла на 6,41%, а Аи-95 — на 3,05%.

Во вторник также снизилась цена на дизельное топливо — на 0,99%, до 61 188 рублей за тонну. Мазут подешевел на 2,02%, а сжиженные углеводородные газы — на 0,51%. Авиакеросин подешевел на 0,04%.

В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.





Авиационный керосин — это авиационное смесевое углеводородное топливо, изготавливаемое на основе лигроино-керосиновой фракции нефти, с добавлением комплекса различных присадок.



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