Украина согласна на поставки российской нефти, купленной компаниями ЕС

Украина согласна на транзит российской нефти, купленной ЕС

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев согласен на транзит российской нефти, которую приобретают европейские компании, сообщает Ведомости.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Венгерская компания MOL ранее заявила, что заключила новое соглашение, по которому получает российскую нефть на белорусско-украинской границе. Киев устраивает такая схема, поскольку Украина выполняет свои обязательства перед европейскими странами, транзитируя нефть и получая оплату от европейских компаний.

Ранее Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию после остановки транзита нефти от российской компании "Лукойл" через Украину. Венгрия подчеркнула важность долгосрочной энергетической безопасности и приоритет действующих контрактов, поскольку значительная часть их нефтяного импорта зависит от российских поставок.

Уточнения

Транзи́т — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.





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