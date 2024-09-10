Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев согласен на транзит российской нефти, которую приобретают европейские компании, сообщает Ведомости.
Венгерская компания MOL ранее заявила, что заключила новое соглашение, по которому получает российскую нефть на белорусско-украинской границе. Киев устраивает такая схема, поскольку Украина выполняет свои обязательства перед европейскими странами, транзитируя нефть и получая оплату от европейских компаний.
Ранее Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию после остановки транзита нефти от российской компании "Лукойл" через Украину. Венгрия подчеркнула важность долгосрочной энергетической безопасности и приоритет действующих контрактов, поскольку значительная часть их нефтяного импорта зависит от российских поставок.
Транзи́т — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.
Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?