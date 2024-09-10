Эксперт рассказал про будущее наличных денег в России

Нужность наличных денег начнут обсуждать ближе к 2030 году — эксперт

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению Георгия Корнилова, замгендиректора "Гознака", обсуждение о необходимости наличных денег может начаться в 2030 году, сообщает РБК.

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В ближайшие годы, до 2025 года, доля наличных платежей, скорее всего, стабилизируется, а система обращения наличных денег будет оптимизироваться. Это связано с тем, что с уменьшением объема наличных платежей, их обслуживание становится дороже для банков и пользователей.

Также продолжится тестирование новых платежных инструментов. В 2030 году планируется вынести на обсуждение вопрос о сохранении инфраструктуры для наличных денег, хотя это не означает их немедленное исчезновение.

Сейчас в России 90% платежей безналичные и 10% — наличные.

Уточнения

Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.



Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





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