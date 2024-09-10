Эксперт рассказал про будущее наличных денег в России

По мнению Георгия Корнилова, замгендиректора "Гознака", обсуждение о необходимости наличных денег может начаться в 2030 году, сообщает РБК.
В ближайшие годы, до 2025 года, доля наличных платежей, скорее всего, стабилизируется, а система обращения наличных денег будет оптимизироваться. Это связано с тем, что с уменьшением объема наличных платежей, их обслуживание становится дороже для банков и пользователей.
Также продолжится тестирование новых платежных инструментов. В 2030 году планируется вынести на обсуждение вопрос о сохранении инфраструктуры для наличных денег, хотя это не означает их немедленное исчезновение.
Сейчас в России 90% платежей безналичные и 10% — наличные.
Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.
Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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