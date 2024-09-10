Сколько денег и с какого возраста нужно откладывать на безбедную пенсию, рассказал эксперт

Эксперт Андрюшкин: с 40 лет на пенсию нужно откладывать 25% дохода

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

По достижении 40 лет, при отсутствии сбережений, необходимо откладывать на пенсию 25% дохода, рассказал заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин в беседе с RuNews24.ru.

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По словам эксперта, главная задача при выходе на пенсию — минимизировать снижение уровня жизни.

"Можно воспользоваться услугами государственных пенсионных фондов, которые помогут в обеспечении пенсии. В частности, вы можете принять участие в обязательных и добровольных пенсионных фондах, накопительных программах. Например, в России есть система ОПС (обязательного пенсионного страхования), которая предоставляет гарантии", — посоветовал Андрюшкин.

Также можно помимо пенсии обеспечить себе стабильный доход, но на это нужно потратить время и усилия, предупредил специалист. Эффективным инструментом могут стать твёрдые активы, стоимость которых со временем не снижается. Например, купить недвижимость, отметил собеседник редакции.

Ещё один вариант — инвестиции в компании, которые стабильно выплачивают дивиденды. Этот способ может дать постоянный доход, который может расти по мере роста компании.

Андрюшкин добавил, что большое значение имеет диверсификация инвестиционного портфеля, то есть распределение вложений между разными направлениями: акциями, облигациями, недвижимостью, золотом и т. д. Это позволит снизить риски падения стоимости тех или иных активов и стабилизировать общий доход.

Эксперт посоветовал создавать финансовую подушку, откладывая определённую сумму на накопительный счёт.

"Прежде чем начинать пенсионное планирование, следует убедиться, что ваши стратегии соответствуют финансовым целям и уровню риска. Классическая финансовая стратегия предполагает, что можно обеспечить себе стабильную жизнь на пенсии, откладывая 10% годового дохода. Однако некоторые эксперты советуют увеличить эту сумму до 15%. Ряд факторов, таких как продолжительность жизни, возможное снижение доходов и т. д., могут заставить откладывать больше денег на старость", — сказал он.

Андрюшкин пояснил, что такая стратегия работает, если начинать откладывать на пенсию уже с 30 лет. Если человек начал делать это позже, то процент должен быть больше — так, с 40 лет требуется откладывать уже 25% дохода, подытожил эксперт.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.



У́ровень жи́зни также у́ровень благосостоя́ния, у́ровень потребле́ния — степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени.

