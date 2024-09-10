Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люксовые мурлыки: самые дорогие породы кошек
Сульфат калия и суперфосфат для малины: советы по применению осенью
Готовим восхитительный десерт из яблок со сметаной и сгущённым молоком
Сергея Семака считают лучшим тренером РПЛ
Как избежать ударов током при касании автомобиля
Что сделать с почвой после сбора урожая картофеля
В ИКИ РАН предупредили о двух движущихся к Земле облаках плазмы
Мурманск запустит туры на Шпицберген
В России наблюдается рост числа туристов из Саудовской Аравии

Бюджетные ошибки правительства грозят Германии долговой катастрофой

Бюджетные проблемы Германии угрожают стабильности будущих правительств
1:28
Экономика

Бюджет Германии может столкнуться с дефицитом в €98 млрд в течение ближайших четырех лет, заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Кристиан Хаазе, который курирует бюджетные вопросы в своей партии.

Бюджетные проблемы Германии угрожают стабильности будущих правительств
Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

По его словам, планы нынешнего правительства предполагают увеличение расходов на оборону и социальные программы, но не подкреплены достаточными источниками доходов. В частности, бюджет на 2025 год ожидает роста налоговых поступлений на €15 млрд, что связано с прогнозом восстановления экономики, находящейся в стагнации. Однако эксперты считают, что даже незначительный рост экономики в 2025 году не покроет дефицит, который только увеличится в последующие годы, и приведет к "финансовой дыре" на сумму в €98 млрд.

Хаазе также подверг критике правительственные планы увеличить долговые заимствования. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено увеличение заемных средств до €51,3 млрд, что втрое превышает прогнозируемую сумму заимствований на 2023 год. По мнению Хаазе, текущее правительство не способно создать устойчивую финансовую политику, что создаст тяжелую нагрузку для будущих правительств.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год. Подходы к изучению и использованию бюджетов различаются в зависимости от сектора экономики: корпоративного сектора, государственного сектора или сектора домохозяйств — в каждом из них бюджет имеет свои отличающиеся от других характеристики.

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. Налоги следует отличать от сборов (пошлин). Они тоже обязательные, но их взимание непосредственно связано с совершением в отношении плательщиков определённых действий государственных должностных лиц (то есть похожи на оплату конкретных государственных услуг).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает на Курском фронте, потеря Покровска будет крахом для Киева
Атака БПЛА на Москву: погибли люди, сгорели десятки квартир в многоэтажках Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Экономия без потерь: как создать стильную гостиную на скромный бюджет
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Последние материалы
Мурманск запустит туры на Шпицберген
В России наблюдается рост числа туристов из Саудовской Аравии
Пять скрытых признаков старения, которые выдают возраст
Юрий Грымов пустил зрителей на репетицию своего нового спектакля "Скотный двор"
Как поливать растения в сентябре, чтобы собрать максимальный урожай
Украина будет терять $800 млн ежегодно после прекращения транзита газа
Депутат объяснил, как законно установить шлагбаум во дворе
Российским теннисистам удалось заработать более 4 млн долларов
Почему сочетание гречки и сахара вредно для здоровья
Сержант российской армии 2 недели удерживал опорный пункт, будучи раненым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.