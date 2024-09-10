Бюджетные ошибки правительства грозят Германии долговой катастрофой

Бюджетные проблемы Германии угрожают стабильности будущих правительств

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бюджет Германии может столкнуться с дефицитом в €98 млрд в течение ближайших четырех лет, заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Кристиан Хаазе, который курирует бюджетные вопросы в своей партии.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

По его словам, планы нынешнего правительства предполагают увеличение расходов на оборону и социальные программы, но не подкреплены достаточными источниками доходов. В частности, бюджет на 2025 год ожидает роста налоговых поступлений на €15 млрд, что связано с прогнозом восстановления экономики, находящейся в стагнации. Однако эксперты считают, что даже незначительный рост экономики в 2025 году не покроет дефицит, который только увеличится в последующие годы, и приведет к "финансовой дыре" на сумму в €98 млрд.

Хаазе также подверг критике правительственные планы увеличить долговые заимствования. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено увеличение заемных средств до €51,3 млрд, что втрое превышает прогнозируемую сумму заимствований на 2023 год. По мнению Хаазе, текущее правительство не способно создать устойчивую финансовую политику, что создаст тяжелую нагрузку для будущих правительств.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год. Подходы к изучению и использованию бюджетов различаются в зависимости от сектора экономики: корпоративного сектора, государственного сектора или сектора домохозяйств — в каждом из них бюджет имеет свои отличающиеся от других характеристики.



Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. Налоги следует отличать от сборов (пошлин). Они тоже обязательные, но их взимание непосредственно связано с совершением в отношении плательщиков определённых действий государственных должностных лиц (то есть похожи на оплату конкретных государственных услуг).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.