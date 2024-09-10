Украина лишится многого, прекратив транзит газа из России

Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа через свою территорию, что значительно ослабит ее стратегические позиции и приведет к экономическим потерям, сообщает Bloomberg.
Профессор Университета Сетон Холл Маргарита Бальмаседа отметила, что завершение транзита через Украину станет концом целой эры, сопровождаемой неопределенностью на европейском энергетическом рынке. Украина может потерять около $800 млн ежегодно, и заключение нового контракта потребует значительных усилий. Кроме того, это решение может негативно повлиять на восприятие Украины западными партнерами, которые ранее поддерживали ее в энергетическом противостоянии с Россией.
Венгрия, в свою очередь, продолжает получать значительную часть газа из России, что свидетельствует о сохраняющихся альтернативах для поставок энергоресурсов в обход Украины. В 2022 и 2023 годах поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток" и его продолжение значительно увеличились, что уменьшило зависимость от украинского маршрута.
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