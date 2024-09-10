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Украина лишится многого, прекратив транзит газа из России

Украина будет терять $800 млн ежегодно после прекращения транзита газа
1:12
Экономика

Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа через свою территорию, что значительно ослабит ее стратегические позиции и приведет к экономическим потерям, сообщает Bloomberg.

Украина будет терять 0 млн ежегодно после прекращения транзита газа
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Профессор Университета Сетон Холл Маргарита Бальмаседа отметила, что завершение транзита через Украину станет концом целой эры, сопровождаемой неопределенностью на европейском энергетическом рынке. Украина может потерять около $800 млн ежегодно, и заключение нового контракта потребует значительных усилий. Кроме того, это решение может негативно повлиять на восприятие Украины западными партнерами, которые ранее поддерживали ее в энергетическом противостоянии с Россией. 

Венгрия, в свою очередь, продолжает получать значительную часть газа из России, что свидетельствует о сохраняющихся альтернативах для поставок энергоресурсов в обход Украины. В 2022 и 2023 годах поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток" и его продолжение значительно увеличились, что уменьшило зависимость от украинского маршрута.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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