Украина лишится многого, прекратив транзит газа из России

Украина будет терять $800 млн ежегодно после прекращения транзита газа

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа через свою территорию, что значительно ослабит ее стратегические позиции и приведет к экономическим потерям, сообщает Bloomberg.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Профессор Университета Сетон Холл Маргарита Бальмаседа отметила, что завершение транзита через Украину станет концом целой эры, сопровождаемой неопределенностью на европейском энергетическом рынке. Украина может потерять около $800 млн ежегодно, и заключение нового контракта потребует значительных усилий. Кроме того, это решение может негативно повлиять на восприятие Украины западными партнерами, которые ранее поддерживали ее в энергетическом противостоянии с Россией.

Венгрия, в свою очередь, продолжает получать значительную часть газа из России, что свидетельствует о сохраняющихся альтернативах для поставок энергоресурсов в обход Украины. В 2022 и 2023 годах поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток" и его продолжение значительно увеличились, что уменьшило зависимость от украинского маршрута.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.



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