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Американский стратегический резерв нефти пополнится на 3,4 миллиона баррелей

США закупят 3,4 миллиона баррелей нефти для стратегического резерва
0:45
Экономика

Министерство энергетики США объявило о подписании соглашений на приобретение 3,4 миллиона баррелей нефти с поставкой в период с января по март 2025 года.

США закупят 3,4 миллиона баррелей нефти для стратегического резерва
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

Контракт заключён с целью пополнения стратегического нефтяного резерва страны, как сообщил ТАСС.

Согласно данным, полученным от аналитиков, Китай также активно скупает нефть на мировых рынках, приобретая до пяти процентов от своего ежемесячного импорта.

Напомним, Американский стратегический нефтяной резерв был создан в 1975 году в ответ на мировой энергетический кризис и в настоящее время является крупнейшим государственным запасом нефти в мире.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.

Стратегический нефтяной резерв США (англ. Strategic Petroleum Reserve, SPR) — в США резерв нефти в четырёх природных подземных хранилищах (соляных куполах) вдоль побережья Мексиканского залива в Техасе и Луизиане. Нефтяные резервы США являются крупнейшими в мире.
Близость к Мексиканскому заливу упрощает как транспортировку нефти (импортируемой и шельфовой) в хранилища, так и перекачку на множество нефтеперерабатывающих предприятий благодаря развитой системе нефтепроводов и возможности использования танкеров.
Создан в 1975 году по решению Конгресса США, после нефтяного кризиса 1973 года. Впервые нефтяной резерв был задействован в 1991 году, во время войны в Персидском заливе.
 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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