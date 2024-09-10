Минпромторг анонсировал обязательную маркировку стройматериалов: когда начнёт действовать

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку строительных материалов

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минпромторг Российской Федерации предложил новую инициативу по обязательной маркировке строительных материалов, согласно документу, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: flickr.com by Билл Джейкобус, CC BY 2.0

Если предложение будет принято, обязательная маркировка может вступить в силу с 1 марта следующего года. На начальном этапе новые требования будут касаться таких материалов, как цемент, гипс, известь и сухие строительные смеси, которые должны будут иметь средства идентификации на упаковке.

Согласно плану, с 1 сентября 2025 года обязательная маркировка расширится на герметики, монтажные пены, шпатлевки и мастики.

Уточнения

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса.



Строи́тельные материа́лы (стройматериалы) — материалы, применяемые в строительстве для постройки, ремонта и реконструкции сооружений.



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