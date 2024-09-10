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Молдавия готова вернуться к закупкам газа у "Газпрома", но при одном условии

Молдавия может снова закупать газ у "Газпрома"
0:43
Экономика

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что страна готова рассмотреть возможность возобновления полного объема закупок газа у российской компании "Газпром".

Молдавия может снова закупать газ у "Газпрома"
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Это станет возможным при условии, что цена от российского поставщика будет более выгодной по сравнению с другими источниками.

В интервью телеканалу ТВ-8 Парликов отметил, что окончательное решение будет приниматься на основе экономической эффективности предложений и реальных объёмов поставок.

"Теперь "Молдовагаз" самостоятельно решает, когда и по каким ценам закупать газ, ориентируясь на рыночные условия и предложения от международных трейдеров", — пояснил он.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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