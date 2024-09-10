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Два миллиона россиян скоро получат прибавку к зарплате

Зарплаты двум миллионам россиян будут проиндексированы с 1 октября
0:56
Экономика

Доцент Базовой кафедры "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила о планах по индексации зарплат для двух миллионов россиян.

Зарплаты двум миллионам россиян будут проиндексированы с 1 октября
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

В интервью агентству "Прайм" она отметила, что повышение зарплат начнётся с 1 октября.

По словам Ивановой-Швец, индексация зарплат была предусмотрена ещё в 2022 году в рамках закона о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. В 2024 году на эти цели выделено 359 миллиардов рублей.

Экономист подчеркнула, что данная мера направлена на защиту работников от инфляции. Согласно статье 134 Трудового Кодекса, работодатели обязаны индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Индекса́ция (от лат  index — список, реестр, указатель) в экономике — это средство защиты от инфляции путём привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов и т. п. к индексу потребительских цен.
 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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