Национальный банк Украины сокращает лимиты на международные покупки

Центробанк Украины вводит ограничения на покупки за границей

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 10 сентября Национальный банк Украины вводит новые ограничения на покупку гражданами за границей часов, ювелирных изделий и коллекционных предметов, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Теперь через карты украинских банков можно тратить не более 100 тысяч гривен в месяц (около 2,43 тыс. долларов) на такие покупки, включая изделия из серебра, драгоценных камней и монеты.

Также ограничена ежемесячная оплата агентам по недвижимости до 500 тысяч гривен (около 12,17 тыс. долларов). Эти меры направлены на предотвращение непродуктивного оттока капитала из Украины.

Также с 1 октября НБУ ограничит переводы между картами физических лиц до 150 тысяч гривен (около 3,63 тыс. долларов) для минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности.

Уточнения

Капита́л — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага - здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).





Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





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