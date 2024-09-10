Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, что коту скучно, и что с этим делать
Куда исчезли российские туристы: курорты Болгарии и Турции пустуют
Как предотвратить линьку у кошек: основные советы
Как приготовить творожный пирог из лаваша за 40 минут
Петр Ян не считает Усмана Нурмагомедова каким-то особенным
Снижение температуры приведет к росту цен на электроэнергию во Франции
От плацкарта до люкса: обзор всех типов вагонов в поездах и их особенностей
Ценовой разрыв: как "налог на розовое" влияет на стоимость женских товаров?
Какие ошибки мешают хорошему сну и как их избежать

Национальный банк Украины сокращает лимиты на международные покупки

Центробанк Украины вводит ограничения на покупки за границей
0:58
Экономика

С 10 сентября Национальный банк Украины вводит новые ограничения на покупку гражданами за границей часов, ювелирных изделий и коллекционных предметов, сообщает ТАСС.

Центробанк Украины вводит ограничения на покупки за границей
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Теперь через карты украинских банков можно тратить не более 100 тысяч гривен в месяц (около 2,43 тыс. долларов) на такие покупки, включая изделия из серебра, драгоценных камней и монеты.

Также ограничена ежемесячная оплата агентам по недвижимости до 500 тысяч гривен (около 12,17 тыс. долларов). Эти меры направлены на предотвращение непродуктивного оттока капитала из Украины.

Также с 1 октября НБУ ограничит переводы между картами физических лиц до 150 тысяч гривен (около 3,63 тыс. долларов) для минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности.

Уточнения

Капита́л — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага - здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).
 

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает на Курском фронте, потеря Покровска будет крахом для Киева
Дрон "Прыгун-1". Новое мощное поколение беспилотников от российских инженеров Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Экономия без потерь: как создать стильную гостиную на скромный бюджет
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Последние материалы
От плацкарта до люкса: обзор всех типов вагонов в поездах и их особенностей
Ценовой разрыв: как "налог на розовое" влияет на стоимость женских товаров?
Какие ошибки мешают хорошему сну и как их избежать
Ищете место для отдыха на море осенью? Топ 5 направлений, которые вас удивят
Саудовская Аравия рассматривает возможность использования нефтеюаней
Не дай винограду погибнуть зимой! Проверенные методы подготовки
Упражнения для устранения висящего живота
Как выбрать безопасные косметические средства для чувствительной кожи?
Свекольник с тушёнкой: горячее первое блюдо, которое согреет в ненастный день
ЕС пытается снизить зависимость от внешних поставщиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.