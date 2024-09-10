Саудовская Аравия рассматривает внедрение нефтеюаней для расчётов

Саудовская Аравия рассматривает возможность использования нефтеюаней

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф заявил, что страна открыта к новым экономическим инструментам, включая использование нефтеюаней для расчетов, сообщает South China Morning Post.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Саудовская Аравия стремится сохранять открытость к новым идеям и избегать смешивания политики с торговлей. Аль-Хурейф подчеркнул, что политика королевства направлена на поддержание сбалансированного обменного курса между саудовским риалом и долларом, что помогает планировать, конкурировать и хеджировать валютные риски для инвесторов.

Конкретные сроки начала использования нефтеюаней не уточняются, так как это зависит от соглашений между поставщиками и клиентами.

Кроме того, Саудовская Аравия рассчитывает на привлечение китайских инвестиций в металлургию, фармацевтику, технологии умных городов, робототехнику, возобновляемые источники энергии и строительство электромобилей. В 2023 году объем поставок нефти из Саудовской Аравии в Китай снизился на 1,8% до 86 миллионов тонн.

Уточнения

Хеджи́рование (от англ. hedge — ограда, изгородь) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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