Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие ошибки мешают хорошему сну и как их избежать
Ищете место для отдыха на море осенью? Топ 5 направлений, которые вас удивят
Саудовская Аравия рассматривает возможность использования нефтеюаней
Не дай винограду погибнуть зимой! Проверенные методы подготовки
Упражнения для устранения висящего живота
Как выбрать безопасные косметические средства для чувствительной кожи?
Свекольник с тушёнкой: горячее первое блюдо, которое согреет в ненастный день
Глубокое очищение кожи головы: как избавиться от загрязнений и улучшить рост волос?
Как сделать кухню уютнее без больших затрат: четыре простых шага

Марио Драги предупреждает о трудностях сокращения импортной зависимости ЕС

ЕС пытается снизить зависимость от внешних поставщиков
0:43
Экономика

Согласно докладу бывшего премьера Италии и экс-главы ЕЦБ Марио Драги для Еврокомиссии, Евросоюз импортирует около 40% критически важных сырьевых материалов и технологий из третьих стран, и в ближайшем будущем снизить эту зависимость будет сложно, сообщает РИА Новости.

ЕС пытается снизить зависимость от внешних поставщиков
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В документе отмечается, что ЕС получает значительную часть импорта от ограниченного числа поставщиков, и заменить их будет трудно. Примерно половина этого импорта поступает из стран, с которыми Европа не имеет стратегических связей.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе ЕС не сможет существенно уменьшить свою зависимость.

Уточнения

Поставщик (заимств вендор) — это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.
 

Сырьё или сыро́й материа́л — предмет труда, претерпевший незначительное воздействие человека и предназначенный для дальнейшей обработки. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Сводка с фронта: "элитная" бригада ВСУ отступает на Курском фронте, потеря Покровска будет крахом для Киева
Дрон "Прыгун-1". Новое мощное поколение беспилотников от российских инженеров Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Экономия без потерь: как создать стильную гостиную на скромный бюджет
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Готовим вкуснейшие налистники в домашних условиях
Последние материалы
Ищете место для отдыха на море осенью? Топ 5 направлений, которые вас удивят
Саудовская Аравия рассматривает возможность использования нефтеюаней
Не дай винограду погибнуть зимой! Проверенные методы подготовки
Упражнения для устранения висящего живота
Как выбрать безопасные косметические средства для чувствительной кожи?
Свекольник с тушёнкой: горячее первое блюдо, которое согреет в ненастный день
ЕС пытается снизить зависимость от внешних поставщиков
Глубокое очищение кожи головы: как избавиться от загрязнений и улучшить рост волос?
Как сделать кухню уютнее без больших затрат: четыре простых шага
В Якутии обнаружили алмаз весом 262,5 карата
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.