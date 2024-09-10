Марио Драги предупреждает о трудностях сокращения импортной зависимости ЕС

ЕС пытается снизить зависимость от внешних поставщиков

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно докладу бывшего премьера Италии и экс-главы ЕЦБ Марио Драги для Еврокомиссии, Евросоюз импортирует около 40% критически важных сырьевых материалов и технологий из третьих стран, и в ближайшем будущем снизить эту зависимость будет сложно, сообщает РИА Новости.

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В документе отмечается, что ЕС получает значительную часть импорта от ограниченного числа поставщиков, и заменить их будет трудно. Примерно половина этого импорта поступает из стран, с которыми Европа не имеет стратегических связей.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе ЕС не сможет существенно уменьшить свою зависимость.

Уточнения

Поставщик (заимств вендор) — это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.





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