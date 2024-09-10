Новый крупный алмаз, найденный в России, отправили на экспертизу

В Якутии обнаружили алмаз весом 262,5 карата

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

На месторождении Эбелях в Анабарском районе в Якутии найден крупный алмаз весом 262,5 карата, сообщает РИА Новости.

Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0

Его обнаружили работники "Алмазов Анабара" во время промывки песков. Этот кристалл отправлен на экспертизу.

Это уже второй рекордный алмаз, найденный в России за год. Ранее, в сентябре 2023 года, на этом же месторождении был добыт алмаз весом 390,7 карата. Этот камень стал крупнейшим за последние десять лет ювелирным алмазом в России.

Месторождение Эбелях известно своими крупными и цветными кристаллами: в 2017 году здесь добыли самый дорогой алмаз России — розовый кристалл 27,85 карата, из которого сделали бриллиант "Призрак розы".

Уточнения

Эксперти́за — исследование, проводимое компетентным лицом, привлечённым по поручению заинтересованных лиц, в целях получения ответов на вопросы, требующих определённых специальных познаний.





Эбелях — село в Анабарском улусе Якутии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.