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Новый крупный алмаз, найденный в России, отправили на экспертизу

В Якутии обнаружили алмаз весом 262,5 карата
0:57
Экономика

На месторождении Эбелях в Анабарском районе в Якутии найден крупный алмаз весом 262,5 карата, сообщает РИА Новости.

В Якутии обнаружили алмаз весом 262,5 карата
Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0

Его обнаружили работники "Алмазов Анабара" во время промывки песков. Этот кристалл отправлен на экспертизу.

Это уже второй рекордный алмаз, найденный в России за год. Ранее, в сентябре 2023 года, на этом же месторождении был добыт алмаз весом 390,7 карата. Этот камень стал крупнейшим за последние десять лет ювелирным алмазом в России.

Месторождение Эбелях известно своими крупными и цветными кристаллами: в 2017 году здесь добыли самый дорогой алмаз России — розовый кристалл 27,85 карата, из которого сделали бриллиант "Призрак розы".

Уточнения

Эксперти́за — исследование, проводимое компетентным лицом, привлечённым по поручению заинтересованных лиц, в целях получения ответов на вопросы, требующих определённых специальных познаний.
 

Эбелях — село в Анабарском улусе Якутии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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