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Турецкие банки сталкиваются с давлением США из-за операций с Россией

Операции турецких банков с Россией строго контролируются США
0:40
Экономика

Турецкие банки находятся под усиленным давлением США из-за операций с Россией, сообщает РИА Новости. 

Операции турецких банков с Россией строго контролируются США
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

Американцы требуют строгого контроля платежей, особенно их источников. В банках проверяются переводы из России и в Россию, что затрудняет открытие счетов для россиян. Проблемы с банковскими переводами сохраняются, и пока неизвестно, когда ситуация нормализуется. 

Турецкие банки также сталкиваются с блокировкой счетов и "выдавливанием" компаний, связанных с транзитом товаров в Россию. Решить проблему могут национальные и цифровые валюты, как предложил глава ВТБ Андрей Костин.  

Уточнения

Транзи́т — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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