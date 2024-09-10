Турецкие банки сталкиваются с давлением США из-за операций с Россией

Турецкие банки находятся под усиленным давлением США из-за операций с Россией, сообщает РИА Новости.
Американцы требуют строгого контроля платежей, особенно их источников. В банках проверяются переводы из России и в Россию, что затрудняет открытие счетов для россиян. Проблемы с банковскими переводами сохраняются, и пока неизвестно, когда ситуация нормализуется.
Турецкие банки также сталкиваются с блокировкой счетов и "выдавливанием" компаний, связанных с транзитом товаров в Россию. Решить проблему могут национальные и цифровые валюты, как предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Транзи́т — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.
Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.
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