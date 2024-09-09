Санкции стали причиной кризиса на рынке морепродуктов в США и Европе

Санкции Запада вызвали дефицит морепродуктов в США и Европе

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В США и Европе разразился кризис на рынке рыбы и морепродуктов из-за санкций против России, сообщает News.ru.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Американцы столкнулись с "крабовым кризисом" после запрета на импорт российской рыбы, включая крабов, треску и минтай. В Великобритании сильно подорожали фиш-энд-чипс, а в Германии ожидается дефицит минтая, что может привести к росту цен на популярные рыбные продукты.

Российские рыбаки, в свою очередь, увеличили экспорт в Китай, а также расширяют поставки в другие страны Азии и Африки, успешно компенсируя потери западных рынков.

"Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки", — подчеркивал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Уточнения

Рыба и картофель фри (рыба и чипсы, фиш-энд-чипс, англ. fish and chips) — рыбное блюдо британской кухни, филе обычно трески, жаренное в кляре и фритюре и сервированное с картофелем фри, традиционно приправленным солью и солодовым уксусом, и четвертинкой лимона.





Кри́зис — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.





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