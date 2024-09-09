Власти Польши пересматривают целесообразность второй нитки Поморского нефтепровода

Польша приостановила строительство второй нитки Поморского нефтепровода

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Польши приостановили строительство второй нитки Поморского нефтепровода, соединяющей терминал в Гданьске с нефтехимическими заводами в Плоцке, сообщает Газета.ру.

Фото: wikimedia.org by Quartl, CC BY 3.0

Первоначально планировалось транспортировать по этой линии до 25 миллионов тонн нефти ежегодно. Однако в новых геополитических и рыночных условиях правительство решило проверить обоснованность инвестиций. Представитель по энергетической инфраструктуре Мачей Бандо проводит дополнительный анализ, и окончательное решение будет принято после его завершения.

Проект стоимостью 2,8 миллиарда злотых был объявлен год назад компанией PERN. В 2023 году терминал в Гданьске принял 37 миллионов тонн нефти и топлива, значительно увеличив объемы по сравнению с прошлым годом. Ранее, весной 2022 года, Польша полностью прекратила импорт нефти из России.

Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что справляется с санкциями Запада, хотя они оказывают серьезное влияние на мировую экономику. Президент Владимир Путин подчеркивал, что санкции направлены на ухудшение жизни миллионов людей и являются частью долгосрочной стратегии Запада по ослаблению России.

Уточнения

Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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