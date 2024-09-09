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Ликсутов рассказал о ключевом партнёре Москвы по товарообороту среди стран БРИКС

С какой страной БРИКС Москва нарастила товарооборот на 70% в 2024 году
0:55
Экономика

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что более 70% товарооборота Москвы с странами БРИКС в первой половине 2024 года связано с Китаем, сообщает Прайм.

С какой страной БРИКС Москва нарастила товарооборот на 70% в 2024 году
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

За период с января по июнь объем торговли Москвы с государствами БРИКС увеличился почти на 15%. Китай остается главным торговым партнером столицы среди стран этого объединения.

"Объем взаимной торговли Москвы с участниками БРИКС в январе — июне 2024 года вырос практически на 15%. Наиболее интенсивно столица сотрудничает с Китаем — на КНР приходится более 70% товарооборота со странами межгосударственного объединения", — рассказал Ликсутов.

Также отмечается, что Москва составляет более 40% от общего товарооборота России с БРИКС.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Саудовская Аравия. Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
 

Мэр (от фр. Maire) или градоначальник — название должности и лицо, находящееся на ней, руководитель (начальник, глава) администрации, исполнительной власти населённого пункта, чаще всего города, в некоторых государствах и странах — и небольшого региона.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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