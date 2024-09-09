Китай включит алюминиевую и сталелитейную отрасли для расширения национального углеродного рынка в 2024 году

Китай добавит сталелитейную, алюминиевую и цементную отрасли на углеродный рынок в 2024 году

Китай планирует расширить свой национальный рынок торговли квотами на выбросы углерода в конце года, включив в него сталелитейную, алюминиевую и цементную отрасли, сообщает Bloomberg.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Этот шаг направлен на сокращение выбросов в секторах-загрязнителях. Министр экологии Китая Хуан Жуньцю заявил об этом на отраслевой конференции. Предприятия из указанных отраслей вскоре понесут дополнительные затраты за углеродные выбросы.

Это также поможет смягчить влияние европейского механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM). Сейчас углеродный рынок охватывает около 2,2 тыс. энергокомпаний, но расширение должно охватить до 70% выбросов Китая к 2030 году.

Китай обновил план по углеродной нейтральности в металлургии, планируя сократить выбросы стали на 40% к 2040 году и почти полностью к 2060 году. Однако китайские производители сталкиваются с проблемами из-за ограниченных инвестиций и дорогих энергоносителей, таких как природный газ и водород, необходимых для декарбонизации.

Уточнения

Конфере́нция — собрание, совещание групп лиц, отдельных лиц, организации для обсуждения определённых тем.



Декарбонизация — процесс перехода к низкоуглеродной экономике.



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