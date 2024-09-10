Китайцы перестали покупать Gucci: акции упали до семилетнего минимума

Аналитики Barclays снизили рейтинг Kering на фоне падения спроса на Gucci

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции французского модного дома Kering SA, которому принадлежит бренд Gucci, упали до семилетнего минимума на фоне опасений по поводу спроса в Китае, сообщает Bloomberg.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

На фоне недавней распродажи в секторе роскоши, акции Kering потеряли до 4,3% своей стоимости в понедельник, став одной из самых пострадавших компаний. Аналитики Barclays Plc снизили рекомендацию по акциям до "недовеса" с предыдущего "равновеса".

Главной причиной падения является ослабление спроса в Китае, где покупатели стали выбирать бренды с более высокой степенью эксклюзивности. Gucci, как отмечают аналитики, особенно сильно страдает от замедления китайского рынка. Несмотря на то, что такие бренды как LVMH и Hermes показывают небольшое восстановление, Gucci находится под угрозой продолжения отрицательного роста и в 2025 году. Это противоречит прогнозам других аналитиков, которые ожидают органический рост бренда на 5%.

За этот год акции Kering потеряли 43% своей стоимости, что может стать худшим результатом компании с момента мирового финансового кризиса. Компания сталкивается с трудностями в попытке возродить Gucci после назначения нового дизайнера.

Уточнения

«Гу́ччи» (итал. Gucci), также «Дом Гу́ччи» (англ. House of Gucci) — итальянский дом моды, производитель одежды, парфюмерии и галантереи. Принадлежит французскому конгломерату Kering. В 2022 году Gucci оказался третьим в списке самых дорогих брендов (уступив лишь немецкому производителю автомобилей Porsche и французскому модному дому Louis Vuitton); является второй крупнейшей по объёмам продаж компанией-производителем модных товаров после LVMH.



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика (сокр. КНР), (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.



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