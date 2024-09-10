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Франция столкнётся с рекордным спросом на электроэнергию из-за холодов

Снижение температуры приведет к росту цен на электроэнергию во Франции
1:29
Экономика

Из-за резкого похолодания во Франции ожидается рост спроса на электроэнергию до рекордных значений за последние недели, сообщает Bloomberg.

Снижение температуры приведет к росту цен на электроэнергию во Франции
Фото: Freepik by freepik, PDM

Согласно прогнозам экспертов, спрос на энергию в четверг и пятницу превысит 46 гигаватт — это максимальный показатель с июля, когда страна переживала сильную жару. Средняя температура по стране понизится до самого низкого уровня с апреля, а в Париже в субботу столбик термометра опустится ниже 6°C. Согласно данным Weather Services International, предстоящие холода могут значительно повлиять на энергетические рынки Европы.

Жаркое лето уже привело к росту цен на электроэнергию, но холодные погодные условия могут стать ещё более серьёзным вызовом для европейских энергетических систем. Рынки прогнозируют умеренный рост спроса в зимние месяцы, однако резкое снижение температуры в сочетании с возможными проблемами с поставками газа может оказать дополнительное давление на энергосистемы региона.

Цены на электроэнергию во Франции с поставкой в октябре, когда начинается отопительный сезон, уже торгуются на уровне 68,95 евро за мегаватт-час. Это примерно на 25% выше, чем цены по контрактам на август, что указывает на ожидания дальнейшего роста спроса в предстоящие месяцы.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. Основной единицей измерения выработки и потребления электрической энергии служит киловатт-час (и кратные ему единицы). Для более точного описания используются такие параметры, как напряжение, частота и количество фаз (для переменного тока), номинальный и максимальный электрический ток.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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