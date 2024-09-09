На Бали будет действовать двухлетний запрет на строительство новых отелей и клубов

Правительство провинции Бали предлагает ввести временный запрет на строительство новых отелей, вилл и пляжных клубов, чтобы замедлить темпы застройки и перенаселенности острова, сообщает Bloomberg.
По словам исполняющего обязанности губернатора Санг Маде Махендра Джая, мораторий будет действовать в течение двух лет и распространится на самые густонаселенные туристические районы Бали, включая Канггу, Семиньяк, Улувату и Убуд. План был представлен в координирующее министерство по морским делам и инвестициям, которое положительно отреагировало на эту идею, добавил он.
По словам Джаи, рисовые поля Бали превратились в коммерческие земли, причем зачастую без необходимых разрешений со стороны провинциального правительства. По его словам, нерегулируемая продажа алкоголя также усугубляет преступность на острове.
Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
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