На Бали будет действовать двухлетний запрет на строительство новых отелей и клубов

На Бали введут мораторий на строительство новых клубов и отелей

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство провинции Бали предлагает ввести временный запрет на строительство новых отелей, вилл и пляжных клубов, чтобы замедлить темпы застройки и перенаселенности острова, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

По словам исполняющего обязанности губернатора Санг Маде Махендра Джая, мораторий будет действовать в течение двух лет и распространится на самые густонаселенные туристические районы Бали, включая Канггу, Семиньяк, Улувату и Убуд. План был представлен в координирующее министерство по морским делам и инвестициям, которое положительно отреагировало на эту идею, добавил он.

По словам Джаи, рисовые поля Бали превратились в коммерческие земли, причем зачастую без необходимых разрешений со стороны провинциального правительства. По его словам, нерегулируемая продажа алкоголя также усугубляет преступность на острове.

Уточнения

Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.





Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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