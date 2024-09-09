Против банка ВТБ выдвинуты обвинения в нарушении законодательства

Банк ВТБ подозревается в нарушении закона о рекламе кредитной карты

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело против банка ВТБ по подозрению в нарушении законодательства о рекламе, сообщает ведомство.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, CC BY-SA 4.0

Поводом для разбирательства стала реклама кредитной карты, размещённая на рекламной конструкции в Москве.

Гражданин пожаловался на некорректное сравнение, содержащееся в объявлении, где утверждалось, что это "лучшая кредитная карта" с бонусом в размере 20 000 рублей за покупки. Однако в рекламе не были указаны чёткие критерии сравнения с другими кредитными продуктами, а информация о бонусах была скрыта в трудно читаемой сноске.

ФАС посчитала, что подобная реклама может вводить в заблуждение потенциальных клиентов, предоставляя банку ВТБ необоснованные конкурентные преимущества. Ведомство полагает, что такие действия нарушают Закон о рекламе. Если факт нарушения будет установлен, банку грозит штраф.

Уточнения

Рекла́ма (от фр. réclame — букв. выкрикивать через нем. Reklame) — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования, с целью формирования или поддержания интереса к нему.



Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П). Банк устанавливает лимит, исходя из платёжеспособности клиента.



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