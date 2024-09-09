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В Китае заметно подорожали продукты и услуги: инфляция выросла на 0,6% в августе

Инфляция в Китае за первые восемь месяцев 2024 года выросла на 0,6%
1:08
Экономика

Индекс потребительских цен в Китае в период с января по август 2024 года увеличился на 0,6% в годовом исчислении, как сообщило Государственное статистическое управление.

Инфляция в Китае за первые восемь месяцев 2024 года выросла на 0,6%
Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

По данным ведомства, в отчетный период цены на продовольственные товары возросли на 2,8%, в то время как стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,2%. В среднем потребительские товары подорожали на 0,7%, а услуги — на 0,5%.

В августе, по сравнению с июлем, потребительские цены увеличились на 0,4%. На протяжении последнего года инфляция в КНР оставалась близкой к нулю, с периодическими всплесками дефляции.

Для справки, в 2022 году индекс потребительских цен в Китае составил 2%, а в 2023 году темп инфляции упал до 0,2%, значительно ниже целевого показателя в 3%, установленного правительством.

Уточнения

Кита́й  — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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