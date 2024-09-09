В России спрогнозировали сохранение ключевой ставки Центробанка

Костин: ключевая ставка сохранится на уровне 18 процентов

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

На предстоящем заседании Совета директоров Центробанка 13 сентября ключевая ставка, вероятно, останется на уровне 18 процентов. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин в программе "Москва.Кремль.Путин".

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Костин отметил, что высокая инфляция требует решительных мер, подчеркивая необходимость борьбы с ней.

Ранее, на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин объяснил повышение ключевой ставки с декабря прошлого года необходимостью охлаждения перегретой экономики.

Его комментарии предшествовали предстоящему заседанию совета директоров Банка России, где будет принято окончательное решение по ключевой ставке.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.