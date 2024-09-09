В России спрогнозировали сохранение ключевой ставки Центробанка

На предстоящем заседании Совета директоров Центробанка 13 сентября ключевая ставка, вероятно, останется на уровне 18 процентов. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин в программе "Москва.Кремль.Путин".
Костин отметил, что высокая инфляция требует решительных мер, подчеркивая необходимость борьбы с ней.
Ранее, на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин объяснил повышение ключевой ставки с декабря прошлого года необходимостью охлаждения перегретой экономики.
Его комментарии предшествовали предстоящему заседанию совета директоров Банка России, где будет принято окончательное решение по ключевой ставке.
Ключевая ставка Банка России (англ
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику.
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