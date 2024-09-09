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Разводы и судебные иски подорожают: госпошлины увеличились с 9 сентября

Госпошлина за развод и судебные иски увеличилась
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Экономика

С 9 сентября 2024 года вступает в силу новый закон № 259-ФЗ, который значительно увеличивает госпошлины за подачу исковых заявлений. Теперь подача иска о расторжении брака обойдется в 5 тысяч рублей, вместо прежних 650 рублей.

Госпошлина за развод и судебные иски увеличилась
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кроме того, закон увеличивает госпошлины за подачу исковых заявлений в суды общей юрисдикции. Минимальная сумма госпошлины для юридических лиц вырастет с 400 до 4 тысяч рублей, а для заявлений о вынесении судебного приказа — с 200 до 2 тысяч рублей.

Размер пошлины также будет зависеть от суммы иска: например, при долге от 100 001 до 300 000 рублей она составит 4 тысячи рублей плюс 3% от суммы долга.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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