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Россияне массово отказываются от ипотеки: тренд 2024 года

Россияне масооовво отказываются от ипотеки
0:45
Экономика

Более половины россиян сегодня предпочитают приобретать жилье без привлечения заемных средств. Как сообщают "Известия" со ссылкой на данные федерального комбината стеновых материалов "Винзер", доля тех, кто планирует использовать ипотеку для покупки жилья, упала до рекордно низкого уровня в 42% в 2024 году.

Россияне масооовво отказываются от ипотеки
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

В то время как интерес к расчетам наличными увеличился на загородном и вторичном рынках, сегмент новостроек продолжает оставаться менее привлекательным для покупателей без ипотеки — всего 28%.

Эксперты предупреждают, что любые дополнительные ограничения в ипотечном кредитовании могут еще больше снизить покупательский спрос на новостройки.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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