Двойная индексация пенсий в 2025: кому и когда ждать повышения выплат

С 2025 года пенсии в России будут индексироваться дважды в год

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2025 года в России изменятся правила индексации пенсий — она будет проводиться дважды в год, о чем напомнила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

По словам эксперта, пенсии будут повышены для получателей выплат по старости, инвалидности и потере кормильца. Первый этап индексации состоится 1 февраля 2025 года, и повышение составит 4,5% на основе уровня инфляции за предыдущий год.

Вторая индексация на 2,2% запланирована на 1 апреля 2025 года, пишет агентство "Прайм".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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