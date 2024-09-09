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Южная Корея вновь блокирует поставки товаров в Россию и Белоруссию

Южная Корея ужесточает экспортный контроль в отношении России
1:28
Экономика

Южная Корея ужесточает экспортный контроль в отношении России и Белоруссии, вводя ограничения на 1402 товара, включая оборудование для металлообработки, сенсоры и оптические приборы.

Южная Корея ужесточает экспортный контроль в отношении России
Фото: flickr.com by Valentin Janiaut, CC BY 2.0

С 9 сентября список расширен на 243 новых наименования, в том числе химические вещества, материалы и промышленные изделия. Эти меры направлены на ограничение товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Правительство Южной Кореи подчеркивает, что расширение санкций является ответом на договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае вооруженного нападения. Экспорт в Россию и Белоруссию будет возможен только при наличии индивидуального разрешения для южнокорейских компаний. Новый пакет санкций также ужесточает меры контроля и реэкспорта товаров, в том числе включает административные наказания за нарушения, сообщает РИА Новости.

Ранее, в марте 2022 года, Южная Корея уже вводила экспортные ограничения на 57 категорий товаров, которые включали строительное оборудование и компоненты для автомобильной промышленности. Россия в ответ включила Южную Корею в список недружественных стран и заявила, что справится с санкционным давлением, несмотря на его усиление.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».

Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи. Объекты, не участвующие в обмене (например, изготовленные для личного потребления их производителем), в экономическом смысле товарами не являются.

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я. Площадь страны составляет 100 449 км²; население, по оценке 2023 года — более 51 миллиона человек. Занимает 107-е место в мире по территории и 27-е по населению. Столица и крупнейший город — Сеул. Государственный язык — корейский.
 

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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