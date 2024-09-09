Контрафактные сигареты захватили Францию: страна потеряла €7,3 млрд

В 2023 году более 40% сигарет, выкуренных во Франции, были проданы на черном рынке, что значительно увеличило долю контрафактной продукции на табачном рынке страны.
По данным французской газеты Le Journal du Dimanche, за прошедший год Франция вновь стала лидером среди стран Евросоюза по количеству потребленных поддельных сигарет.
Доля таких сигарет составила около 43%, что привело к значительным экономическим потерям — почти €7,3 млрд. Для сравнения, в 2012 году этот показатель был на уровне 21%, что демонстрирует стремительный рост теневого оборота.
Сигаре́та (фр. cigarette — небольшая сигара) — курительное табачное изделие в виде бумажной трубки, внутри которой находится специальный сигаретный табак. Могут быть с фильтром или без него.
Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed)) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
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