Инфляция обострила проблему продовольственной безопасности США

Почти 18% американских семей не обеспечены продовольственной безопасностью

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Проблема продовольственной безопасности в Соединенных Штатах напомнила о себе в период пандемии, пишет Zero Hedge. Во время Covid-19 особенно пострадали семьи с детьми, поскольку исчезли школьные обеды.

Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

Инфляционный кризис при администрации Джо Байдена лишь усугубил ситуацию. Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, почти 18% семей в 2023 году, в которых имеются дети, были лишены продовольственной безопасности, по сравнению с 17,3% в 2022 году и 12,5% в 2021 году.

13,5% домохозяйств отнесены к неблагополучным по продовольствию. Они испытывают трудности с удовлетворением основных потребностей в продуктах питания в течение года: не могут купить достаточное количество продуктов, иметь сбалансированное питание или есть порции обычного размера, а также пропускают приемы пищи, испытывают голод.

Уточнения

Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемией, охватывающей подавляющую часть мира.





Продовольственная безопасность — элемент национальной безопасности государства. Ситуация, при которой все люди в каждый момент времени имеют физический и экономический доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни. В «Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности» (1996) говорится об обязанности любого государства обеспечивать право каждого человека на доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания в соответствии с правом на адекватное питание и правом на свободу от голода.





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