Боливия планирует наладить поставки мяса ламы в Россию

Боливия ищет покупателей для мяса ламы в России

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Боливия ищет потенциальных покупателей мяса ламы в России и считает, что этот продукт может вызвать интерес у российских потребителей, сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by Джереми Кит, CC BY 2.0

По словам коммерческого атташе боливийского посольства в Москве Виктора Нельсона Арамайо Родригеса, на данный момент импорт мяса ламы в РФ еще не получил фитосанитарное одобрение.

На Восточном экономическом форуме он отметил, что уже поданы запросы на получение фитосанитарного разрешения для мяса ламы из Боливии. Также ведутся поиски потенциальных покупателей.

Дипломат считает, что это будет нишевый продукт, интерес к которому может проявить ограниченное количество людей. Конкретные соглашения о поставках пока не заключены, но предполагается, что они начнутся после получения одобрения.

"Очень важно определить объем и периодичность поставок, чтобы их гарантировать. Как я сказал, мы в процессе", — добавил он.

Уточнения

Посо́льство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.





Атташе́ — младшая дипломатическая должность.





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