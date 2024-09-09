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Какие страны входят в топ-20 по доступности мяса

Россия входит в топ-20 стран по доступности мяса
1:16
Экономика

В августе Россия вошла в топ-20 стран по доступности мяса, обогнав многие крупнейшие экономики, сообщает РИА Новости.

Россия входит в топ-20 стран по доступности мяса
Фото: Adobe Stock by spyrakot, PDM

Лидерами по доступности мяса являются страны Персидского залива. В Катаре за среднюю зарплату можно купить 391 килограмм мяса, в ОАЭ — 336 килограммов, а в Кувейте — 295 килограммов. Более 200 килограммов мяса можно приобрести в 15 странах, включая ЮАР (216 килограммов) и Германию (213 килограммов).

Россия находится на 20-м месте с показателем 161 килограмм. Ближайшие соседи России по этому рейтингу — Швеция (175 килограммов) и Франция (153 килограмма). Белоруссия занимает 55-е место (74 килограмма), а Украина — 63-е (67 килограммов).

Самое недоступное мясо в мире на Кубе, где среднестатистический житель может купить только три килограмма мяса. Также в числе стран с низкой доступностью мяса находятся Египет (16 килограммов) и Алжир (19 килограммов).

Уточнения

За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою рабочую силу.
 

Килогра́мм (русское обозначение: кг; международное: kg) — единица массы, одна из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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