Китай упрощает правила для иностранных инвестиций в производстве

С 1 ноября Китай полностью снимет все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор.
Это решение, опубликованное совместно Государственным комитетом по развитию и реформам и министерством коммерции КНР, означает полное открытие данного сектора для инвесторов из-за границы, сообщает РИА Новости.
Китай отменит последние существующие ограничения, полностью открыв производственный сектор для иностранных инвестиций. Документ подчеркивает решимость Китая способствовать упрощению и либерализации инвестиционных процедур, а также поддерживать глобальную открытость.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Процеду́ра (от лат. procedere — продвигаться) — взаимосвязанная последовательность действий где-либо.
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