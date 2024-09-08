Китай упрощает правила для иностранных инвестиций в производстве

Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции в производство

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 ноября Китай полностью снимет все ограничения на иностранные инвестиции в производственный сектор.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Это решение, опубликованное совместно Государственным комитетом по развитию и реформам и министерством коммерции КНР, означает полное открытие данного сектора для инвесторов из-за границы, сообщает РИА Новости.

Китай отменит последние существующие ограничения, полностью открыв производственный сектор для иностранных инвестиций. Документ подчеркивает решимость Китая способствовать упрощению и либерализации инвестиционных процедур, а также поддерживать глобальную открытость.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



Процеду́ра (от лат. procedere — продвигаться) — взаимосвязанная последовательность действий где-либо.



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