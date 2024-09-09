Кто больше страдает от санкций и кому они на руку

Серьезный просчёт европейцев Китаю на руку

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большинство представителей промышленности Франции считает ошибкой разрыв деловых отношений с Россией и стремится к их восстановлению, сообщает Газета.ру.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По словам экс-евродепутата и политического аналитика Эмерика Шопрада, промышленники Франции убеждены, что это был серьезный просчет, так как разрыв открыл возможность для Китая занять место Франции на российском рынке. Он также отметил, что Европе досталось от санкций больше, чем России, и деловые отношения следовало бы возобновить.

Восточный экономический форум, где это обсуждалось, прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

Уточнения

Промы́шленность — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.



Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.



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