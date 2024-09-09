Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти устройства могут стать угрозой для вашего дома
Секреты успешного размножения пеларгоний, которые должен знать каждый цветовод
3 способа сократить расходы на обустройство гостиной
Валиева отметила, что жёсткие ограничения в питании приводят к серьёзным срывам
В Кирове разработали турмаршрут в виде восьмёрки
Уход за кожей тела осенью: советы по увлажнению и питанию
Вместительность, комфорт и функциональность: критерии выбора просторного автомобиля
Манник с грушей на кефире: чтобы пирог хорошо пропёкся, нужно дать манке набухнуть в кефире
Домашнее средство против блох: простой и результативный способ для комфорта вашего питомца

Кто больше страдает от санкций и кому они на руку

Серьезный просчёт европейцев Китаю на руку
0:41
Экономика

Большинство представителей промышленности Франции считает ошибкой разрыв деловых отношений с Россией и стремится к их восстановлению, сообщает Газета.ру.

Серьезный просчёт европейцев Китаю на руку
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По словам экс-евродепутата и политического аналитика Эмерика Шопрада, промышленники Франции убеждены, что это был серьезный просчет, так как разрыв открыл возможность для Китая занять место Франции на российском рынке. Он также отметил, что Европе досталось от санкций больше, чем России, и деловые отношения следовало бы возобновить.

Восточный экономический форум, где это обсуждалось, прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

Уточнения

Промы́шленность — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Не только легендарный мейн-кун: знакомимся с другими большими кошачьими
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Надежность под вопросом: какие АКПП чаще всего ломаются
МРК "Каракурт". Новый мощный корвет с ракетами "Калибр" или "Оникс" Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
Сводка с фронта: дезертирство и неподчинение стали главной проблемой ВСУ, в Кривом Роге уничтожено 70 натовцев
Сводка с фронта: дезертирство и неподчинение стали главной проблемой ВСУ, в Кривом Роге уничтожено 70 натовцев
Последние материалы
Эти устройства могут стать угрозой для вашего дома
Секреты успешного размножения пеларгоний, которые должен знать каждый цветовод
3 способа сократить расходы на обустройство гостиной
Серьезный просчёт европейцев Китаю на руку
Валиева отметила, что жёсткие ограничения в питании приводят к серьёзным срывам
В Кирове разработали турмаршрут в виде восьмёрки
Уход за кожей тела осенью: советы по увлажнению и питанию
Вместительность, комфорт и функциональность: критерии выбора просторного автомобиля
Манник с грушей на кефире: чтобы пирог хорошо пропёкся, нужно дать манке набухнуть в кефире
Домашнее средство против блох: простой и результативный способ для комфорта вашего питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.