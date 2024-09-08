На Дальнем Востоке планируется строительство новых АЭС

На Дальнем Востоке появятся новые АЭС

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил рассмотреть возможность строительства новых атомных электростанций на Дальнем Востоке, сообщает Известия.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

Сейчас в регионе действуют две АЭС, обе на Чукотке. Путин отметил, что спрос на электроэнергию в регионе быстро растет, и уже наблюдается дефицит в некоторых районах, что тормозит развитие промышленности и инфраструктуры.

В планах строительство новых станций, в том числе ГЭС и АЭС, что позволит обеспечить потребности региона. Строительство одной АЭС может занять около пяти лет и потребует значительных финансовых вложений.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).



Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





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