Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка удивилась числу русских в Ванкувере: как на Арбате
Как вернуть белизну и свежесть белым вещам?
Археи, подарившие нам иммунитет: что нового узнали учёные?
Секреты идеальных налистников: простые шаги к традиционному русскому деликатесу
Почти 18% американских семей не обеспечены продовольственной безопасностью
Молдинги и карнизы остаются актуальными в интерьере всегда
Эксперт Казанцева рассказала, какие виды очков для плавания существуют
В 2025 году турпоток из Приморья в КНДР достигнет 10 тысяч человек
Продлите сезон сбора зелени: секреты получения второго урожая с помощью ножниц

На Дальнем Востоке планируется строительство новых АЭС

На Дальнем Востоке появятся новые АЭС
0:42
Экономика

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил рассмотреть возможность строительства новых атомных электростанций на Дальнем Востоке, сообщает Известия.

На Дальнем Востоке появятся новые АЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

Сейчас в регионе действуют две АЭС, обе на Чукотке. Путин отметил, что спрос на электроэнергию в регионе быстро растет, и уже наблюдается дефицит в некоторых районах, что тормозит развитие промышленности и инфраструктуры.

В планах строительство новых станций, в том числе ГЭС и АЭС, что позволит обеспечить потребности региона. Строительство одной АЭС может занять около пяти лет и потребует значительных финансовых вложений.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Не только легендарный мейн-кун: знакомимся с другими большими кошачьими
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Надежность под вопросом: какие АКПП чаще всего ломаются
МРК "Каракурт". Новый мощный корвет с ракетами "Калибр" или "Оникс" Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Сводка с фронта: дезертирство и неподчинение стали главной проблемой ВСУ, в Кривом Роге уничтожено 70 натовцев
Отказ во въезде в Южную Корею: туристка не смогла назвать количество деревьев в отеле
Как избежать хаоса на кухне: эффективные решения для хранения продуктов, приборов и бытовой химии
Как избежать хаоса на кухне: эффективные решения для хранения продуктов, приборов и бытовой химии
Последние материалы
Археи, подарившие нам иммунитет: что нового узнали учёные?
Секреты идеальных налистников: простые шаги к традиционному русскому деликатесу
Почти 18% американских семей не обеспечены продовольственной безопасностью
Молдинги и карнизы остаются актуальными в интерьере всегда
Эксперт Казанцева рассказала, какие виды очков для плавания существуют
В 2025 году турпоток из Приморья в КНДР достигнет 10 тысяч человек
Продлите сезон сбора зелени: секреты получения второго урожая с помощью ножниц
Все, что нужно для ухода за мужскими волосами: от шампуня до средств для укладки
Секреты кулинаров: как правильно жарить яйца для идеальной яичницы
Qualcomm изучает возможность покупки активов Intel
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.