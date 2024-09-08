Банкротство подорожает: новые пошлины изменят российскую судебную практику

С 2025 года стоимость процедуры банкротства в России существенно увеличится, что особенно отразится на размере государственной пошлины за признание должника банкротом.
Юрист Рената Канукова сообщила "Российской газете", что для физических лиц размер пошлины повысится с 300 рублей до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 6 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.
Канукова объяснила, что это увеличение связано с желанием властей улучшить работу российских судов. Ранее низкие пошлины позволяли гражданам обращаться в суды даже в тех случаях, когда вопрос мог быть решен во внесудебном порядке.
Это приводило к перегрузке судебной системы и затягиванию рассмотрения дел, в том числе и по банкротству.
Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
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