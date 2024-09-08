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Банкротство подорожает: новые пошлины изменят российскую судебную практику

С 2025 года стоимость банкротства в России резко возрастёт
0:51
Экономика

С 2025 года стоимость процедуры банкротства в России существенно увеличится, что особенно отразится на размере государственной пошлины за признание должника банкротом.

С 2025 года стоимость банкротства в России резко возрастёт
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

Юрист Рената Канукова сообщила "Российской газете", что для физических лиц размер пошлины повысится с 300 рублей до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 6 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Канукова объяснила, что это увеличение связано с желанием властей улучшить работу российских судов. Ранее низкие пошлины позволяли гражданам обращаться в суды даже в тех случаях, когда вопрос мог быть решен во внесудебном порядке.

Это приводило к перегрузке судебной системы и затягиванию рассмотрения дел, в том числе и по банкротству.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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