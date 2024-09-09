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Министр энергетики дал свои прогнозы по спросу на уголь в будущем

Почему спрос на уголь в будущем не снизится
0:54
Экономика

По словам министра энергетики РФ Сергея Цивилева, мировая экономика не сможет отказаться от угля в долгосрочной перспективе, поэтому спрос на российское топливо останется стабильным, сообщает Рамблер.

Почему спрос на уголь в будущем не снизится
Фото: Wikipedia by jpmueller99, CC BY 2.0

Уголь, второй по значимости источник энергии в мире, ежегодно потребляется в объеме более 8,5 млрд тонн, и, по мнению министра министра, его заменить пока нечем.

Добыча угля в России за 2023 год сократилась на 1,1%, до 438,7 млн тонн, однако прогнозируется, что в 2024 году она останется на уровне 440 млн тонн. Россия обеспечена угольными запасами на более чем 100 лет, что позволяет сохранять уверенность в стабильности отрасли.

Уточнения

Запас — предметы (вещи), находящиеся на хранении в целях дальнейшего использования.

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То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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