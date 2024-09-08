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Мировая экономика не сможет заменить российский уголь в долгосрочной перспективе

Цивилёв: спрос на российский уголь останется высоким из-за отсутствия альтернатив
0:46
Экономика

Глобальная экономика не сможет отказаться от использования угля в долгосрочной перспективе, что будет способствовать сохранению высокого спроса на качественное российское топливо.

Цивилёв: спрос на российский уголь останется высоким из-за отсутствия альтернатив
Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0

Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Министр подчеркнул, что уголь занимает второе место среди источников энергии в мире, при этом ежегодное потребление этого ресурса превышает 8,5 млрд тонн.

Он также отметил, что на данный момент нет альтернатив, способных заменить уголь, даже в долгосрочной перспективе, поэтому снижение спроса на российский уголь не предвидится.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Цивилёв (род. 21 сентября 1961, Жданов, Сталинская область, УССР, СССР) — российский государственный и политический деятель, бизнесмен. Министр энергетики Российской Федерации с 14 мая 2024 года. Член Бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия».

Восто́чный экономи́ческий фо́рум ВЭФ — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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