Гонка за деньгами: Илон Маск готов стать первым в мире триллионером

Илон Маск может стать первым в мире триллионером

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск может стать первым триллионером на планете к 2027 году.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Об этом стало известно 8 сентября из нового отчета Академии Informa Connect, которая занимается отслеживанием состояния самых богатых людей мира.

По мнению аналитиков, состояние Маска ежегодно увеличивается в среднем на 110 процентов. В настоящее время он удерживает титул самого богатого человека в мире с капиталом, оцениваемым в 251 миллиард долларов.

На втором месте — основатель индийского конгломерата Гаутам Адани.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI; владелец Twitter (X).



Гаутам Адани (Gautam Shantilal Adani; род. 24 июня 1962, Ахмадабад, Гуджарат, Индия) — индийский миллиардер, занявший в сентябре 2022 года согласно версии Bloomberg второе место в списке богатейших людей мира с состоянием 128 млрд долларов США. Является председателем и основателем группы компаний Adani Group, специализирующейся на управлении портами и аэропортами, производстве и передаче электроэнергии, возобновляемой энергетике и добыче полезных ископаемых.



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