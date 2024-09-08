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Власти решили поднять стоимость банкротства

В России повысят пошлину за процедуру банкротства с 2025 года
0:42
Экономика

С 2025 года в России значительно увеличится стоимость процедуры банкротства, сообщает Рамблер.

В России повысят пошлину за процедуру банкротства с 2025 года
Фото: flickr.com by Brian Turner, CC BY 2.0

Самое существенное изменение коснется размера государственной пошлины: для физических лиц она вырастет с 300 рублей до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 6 тысяч до 100 тысяч рублей.

Это связано с попытками властей улучшить работу судов, поскольку низкие пошлины приводили к перегрузке судебной системы. Однако такое повышение может негативно сказаться на доступности процедуры для граждан, находящихся в сложных финансовых условиях, которые не смогут оплатить возросшие расходы.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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