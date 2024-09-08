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Россия защитила рынок топлива от колебаний цен: министр рассказал правду

Цивилёв: цены на топливо останутся стабильными
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Экономика

Цены на бензин и дизель останутся стабильными в долгосрочной перспективе благодаря уже принятым мерам. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилёв в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Цивилёв: цены на топливо останутся стабильными
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Министр отметил, что нефтяная отрасль накопила запасы бензина в объеме 2 млн тонн и дизельного топлива в объеме 3,5 млн тонн, а также продолжает поддерживать высокий уровень предложения топлива на бирже.

"Что касается текущей ситуации, то нам удалось насытить рынок и сформировать достаточные запасы".

Кроме того, он подчеркнул, что высокий уровень предложения топлива на бирже способствует долгосрочной стабилизации цен.

Уточнения

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

Восто́чный экономи́ческий фо́рум ВЭФ — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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