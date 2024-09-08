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Intel планирует продать часть бизнеса из-за кризиса

Qualcomm изучает возможность покупки активов Intel
1:13
Экономика

Компания Qualcomm рассматривает возможность покупки некоторых активов Intel, связанных с разработкой чипов, сообщает Reuters.

Qualcomm изучает возможность покупки активов Intel
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Qualcomm изучает различные варианты, включая приобретение подразделений настольных и мобильных процессоров. Intel столкнулась с финансовыми трудностями, что вынуждает ее искать пути сокращения расходов и продажи активов. Представитель Intel заявил, что компания продолжает поддерживать свой бизнес в области ПК, а Qualcomm отказалась от комментариев.

Intel проходит через серьезный финансовый кризис и представила план по сокращению расходов на сумму свыше $10 млрд, включая увольнение более 15 тыс. сотрудников (около 15% от всего штата).

Во втором квартале 2024 года Intel понесла чистый убыток в $1,61 млрд, что руководство компании назвало "неутешительными" результатами. В то же время Qualcomm зафиксировала чистую прибыль в $2,3 млрд, что на 36,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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