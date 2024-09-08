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Дальний Восток нуждается в дополнительных энергоресурсах

Дальний Восток может столкнуться с нехваткой энергоресурсов
0:42
Экономика

Энергопотребление на Дальнем Востоке России продолжает расти, и в условиях активного экономического развития регион может столкнуться с дефицитом энергоресурсов, сообщает Вести.

Дальний Восток может столкнуться с нехваткой энергоресурсов
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Министр энергетики Сергей Цивилев отметил, что на данный момент мощностей хватает, но ситуация требует немедленного принятия решений для предотвращения проблем в будущем.

Цивилев подчеркнул, что решение необходимо принимать уже сейчас. Ранее на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что "Газпром" будет увеличивать поставки газа внутри страны, а также развивать социальную газификацию.

Уточнения

Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.

Форум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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