Дальний Восток нуждается в дополнительных энергоресурсах

Дальний Восток может столкнуться с нехваткой энергоресурсов

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Энергопотребление на Дальнем Востоке России продолжает расти, и в условиях активного экономического развития регион может столкнуться с дефицитом энергоресурсов, сообщает Вести.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Министр энергетики Сергей Цивилев отметил, что на данный момент мощностей хватает, но ситуация требует немедленного принятия решений для предотвращения проблем в будущем.

Цивилев подчеркнул, что решение необходимо принимать уже сейчас. Ранее на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что "Газпром" будет увеличивать поставки газа внутри страны, а также развивать социальную газификацию.

Уточнения

Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.



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