Дальний Восток нуждается в дополнительных энергоресурсах

Энергопотребление на Дальнем Востоке России продолжает расти, и в условиях активного экономического развития регион может столкнуться с дефицитом энергоресурсов, сообщает Вести.
Министр энергетики Сергей Цивилев отметил, что на данный момент мощностей хватает, но ситуация требует немедленного принятия решений для предотвращения проблем в будущем.
Цивилев подчеркнул, что решение необходимо принимать уже сейчас. Ранее на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что "Газпром" будет увеличивать поставки газа внутри страны, а также развивать социальную газификацию.
Дефици́т — недостача; недостаточность чего-либо.
Форум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.
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