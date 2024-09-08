Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сода помогает устранить запах в автомобиле
Какие романтичные места в России стоит посетить
Россия увеличила поставки металлов в Бразилию на 50%
Экскурсия на Пизанской башне завершилась спасением туриста с помощью автокрана
Ключевые элементы интерьера, на которых не стоит экономить
Советы по приготовлению вкусного риса
Кошка в доме: три неоспоримых преимущества, которые сделают вашу жизнь лучше
Как обеспечить капусту необходимыми питательными веществами в осенний период
Пищевая сода — ключ к улучшению результатов в спорте

Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России

Французские предприниматели считают разрыв отношений с Россией ошибкой
1:01
Экономика

Экс-депутат Европарламента и политический аналитик Эмерик Шопрад сообщил РИА Новости, что значительная часть представителей промышленного сектора Франции видит ошибку в разрыве экономических связей с Россией и стремится к их восстановлению.

Французские предприниматели считают разрыв отношений с Россией ошибкой
Фото: wikimedia.org by CherryX, CC BY 3.0

По его словам, многие лидеры промышленности уверены, что это решение открывает возможность для Китая укрепить своё положение на российском рынке, вытесняя Францию и другие европейские страны. Он также отметил, что, по мнению большинства, санкции против России оказывают негативное влияние не на Россию, а на европейскую экономику. Предприниматели считают, что Европа должна вернуться к полноценному сотрудничеству с Россией, поскольку текущая ситуация угрожает интересам ЕС.

Это заявление Шопрада было сделано на Восточном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 сентября на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Уточнения

Промы́шленность (от рус. промышлять, промысел) — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров. В трёхсекторной модели экономики обрабатывающая промышленность составляет вторичный сектор экономики. При этом добывающая промышленность входит в первичный сектор экономики.

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Последние материалы
Ключевые элементы интерьера, на которых не стоит экономить
Французские предприниматели считают разрыв отношений с Россией ошибкой
Советы по приготовлению вкусного риса
Кошка в доме: три неоспоримых преимущества, которые сделают вашу жизнь лучше
Как обеспечить капусту необходимыми питательными веществами в осенний период
Пищевая сода — ключ к улучшению результатов в спорте
КРЭТ готовится к массовому производству авиаэлектроники на Ставрополье
Возвращение гибридного Cayenne через параллельный импорт
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников
Как сохранить волосы здоровыми: пять ошибок после мытья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.