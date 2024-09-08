Как перевести деньги за границу: актуальные методы от эксперта

Как легально перевести деньги за границу

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин рассказал агентству "Прайм" о текущих легальных способах международных переводов. Несмотря на снижение числа инструментов для перевода средств за границу, несколько вариантов все еще доступны.

Фото: freepik.com by yanalya, PDM

По словам Сироткина, россияне могут использовать SWIFT-переводы, которые доступны через Россельхозбанк, Газпромбанк и банк "Санкт-Петербург". Однако стоит учитывать, что эта услуга сопровождается высокой комиссией, составляющей 3-3,5% от суммы перевода.

Другой способ — система быстрых платежей (СБП), которая позволяет проводить переводы между банками-участниками. Эта система уже охватывает некоторые банки в Белоруссии и Казахстане.

Для переводов в Азию, таких как Китай, Гонконг и Южная Корея, можно использовать карты UnionPay. Однако такие карты могут быть дорогими, а их использование связано с жесткими условиями.

Для более опытных пользователей существует возможность перевода средств через криптовалюты. Это требует наличия криптокошельков у обеих сторон и учета курсовых разниц.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность). По своей форме деньги могут быть особым товаром, ценной бумагой, знаком стоимости, различными благами или ценностями, записями по счетам.



Газпро̀мба́нк — один из крупнейших универсальных банков России. Занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Головной офис расположен в Москве. Включён Центральным Банком РФ в перечень системно значимых кредитных организаций.



Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.