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Как сохранить свои деньги: 3 способа защиты от инфляции

Как защитить свои сбережения от инфляции
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Экономика

Защита сбережений от инфляции — важная задача для сохранения покупательной способности ваших денег. 

Как защитить свои сбережения от инфляции
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инвестиции в акции. Акции компаний, особенно тех, которые устойчивы к экономическим колебаниям, могут быть эффективным способом защиты от инфляции. 

Недвижимость. Инвестиции в недвижимость могут обеспечить защиту от инфляции, поскольку стоимость недвижимости и арендные ставки часто растут вместе с инфляцией. При этом важно учитывать риски и затраты на обслуживание недвижимости.

Золото и драгоценные металлы. Золото и другие драгоценные металлы традиционно рассматриваются как "убежища" в периоды инфляции и экономической нестабильности, поскольку их стоимость имеет тенденцию расти в таких условиях.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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