Как сохранить свои деньги: 3 способа защиты от инфляции

Защита сбережений от инфляции — важная задача для сохранения покупательной способности ваших денег.
Инвестиции в акции. Акции компаний, особенно тех, которые устойчивы к экономическим колебаниям, могут быть эффективным способом защиты от инфляции.
Недвижимость. Инвестиции в недвижимость могут обеспечить защиту от инфляции, поскольку стоимость недвижимости и арендные ставки часто растут вместе с инфляцией. При этом важно учитывать риски и затраты на обслуживание недвижимости.
Золото и драгоценные металлы. Золото и другие драгоценные металлы традиционно рассматриваются как "убежища" в периоды инфляции и экономической нестабильности, поскольку их стоимость имеет тенденцию расти в таких условиях.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.