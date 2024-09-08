Как сохранить свои деньги: 3 способа защиты от инфляции

Как защитить свои сбережения от инфляции

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Защита сбережений от инфляции — важная задача для сохранения покупательной способности ваших денег.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инвестиции в акции. Акции компаний, особенно тех, которые устойчивы к экономическим колебаниям, могут быть эффективным способом защиты от инфляции.

Недвижимость. Инвестиции в недвижимость могут обеспечить защиту от инфляции, поскольку стоимость недвижимости и арендные ставки часто растут вместе с инфляцией. При этом важно учитывать риски и затраты на обслуживание недвижимости.

Золото и драгоценные металлы. Золото и другие драгоценные металлы традиционно рассматриваются как "убежища" в периоды инфляции и экономической нестабильности, поскольку их стоимость имеет тенденцию расти в таких условиях.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики.



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